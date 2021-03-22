Глава Минздрава Туниса сделал прививку «Спутником V»
Министр здравоохранения Туниса Фаузи Мехди сделал прививку от коронавируса нового типа российским препаратом «Спутник V». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз ведомства.
Известно, что пока главе министерства ввели только первую дозу вакцины, в скором времени он планирует сделать вторую инъекцию.
Процедура вакцинации проходила в пригороде столицы Туниса Арьяне.
Сам Мехди отметил, что с начала кампании по защите населения от коронавирусной инфекции, которая началась 13 марта, прививку сделали уже свыше 12 тыс. человек.
Ранее глава МИД Венгрии привился от COVID-19 вакциной «Спутник V».
РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».