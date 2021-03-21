В Амстердаме на протестах против коронавирусных ограничений задержаны 150 человек

В Амстердаме на протестах против ограничений, введенных из-за коронавируса, задержаны 150 человек. Об этом сообщила полиция города в Twitter.

Активисты собрались на несанкционированный митинг на Музейной площади в Амстердаме, они требовали свободу собраний. Демонстрация проводилась под лозунгом «пить кофе за свободу». Полицейские также использовали водометы, чтобы разогнать собравшихся.

«Задержано более 150 человек, большинство из них по статье 2.2. (нарушение общественного порядка)», — говорится в заявлении полиции.

Всего на акцию вышли около 300 жителей Амстердама.

В Нидерландах коронавирусом заразились 1 218 412, скончались 16 410 человек.

Аналогичный протест проводился в городе и вчера, 20 марта. Тогда на акцию вышли больше 250 человек, полиция разгоняла их водометами.