Лукашенко заявил о «генетическом иммунитете» белорусов к нацизму

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что у белорусов есть национальный иммунитет к идеям нацизма. С таким заявлением он выступил на митинге в часть 78-ой годовщины хатынской трагедии, сообщает «БелТА».

«Страшно то, что эти теории [нацизма] и сегодня находят своих приверженцев во всем мире. Но, слава богу, фашистская идеология чужда нашим белорусам, чья генетическая память стала настоящим национальным иммунитетом», – отметил глава государства.

При этом выразил сожаление в связи с тем, что даже в Белоруссии находятся люди, которые сознательно пытаются возродить символы нацизма.

«Я обращаюсь ко всем, кто убежден, что фашизм «нес на нашу землю цивилизацию»; кто героизирует убийц; кто поклоняется БЧБ-флагам‚ под которыми проводился геноцид белорусского народа. Мы занялись этой проблемой, и мы докажем и покажем всему миру, что такое геноцид и что те, кто сегодня нас пытаются поучать, как жить, как минимум не имеют на это права», – подчеркнул Лукашенко.

22 марта 1943 года фашисты уничтожили белорусскую деревню Хатынь, сожгли заживо и расстреляли почти всех ее жителей — 149 человек, в том числе 75 детей. В 1969 году на месте, где находилась деревня, открыт мемориальный комплекс.