Источник: губернатор Пензенской области доставлен в Москву

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, задержанный по подозрению во взяточничестве, доставлен в Москву. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Белозерцев доставлен в Москву. Из аэропорта его везут в изолятор временного содержания на Петровке», — сказал источник.

По его информации, следственные действия с ним и другими фигурантами дела начнутся в Главном следственном управлении СК РФ утром 22 марта. Ожидается, что после обеда следователь обратится в Басманный суд и будет ходатайствовать о заключении губернатора под стражу.

Ранее стало известно, что Белозерцев и еще шестеро фигурантов дела задержаны по подозрению во взяточничестве. Позже в ходе обысков у него нашли около 500 млн рублей наличными.

Следствие считает, что в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей.

Иван Белозерцев находится на посту губернатора Пензенской области с 2015 года. До этого он был председателем заксобрания Пензенской области. Чиновник состоит в партии «Единая Россия».