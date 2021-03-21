Офис Зеленского сообщил о пожаре во время протестов

Несколько очагов возгорания были зафиксированы в здании офиса президента Украины Владимира Зеленского во время протестной акции, которая прошла 20 марта, сообщается на сайте офиса.

«Произошло возгорание чердака. Были зафиксированы отдельные очаги возгорания на первом этаже и пожар в кабинете на втором этаже. Все этажи были наполнены дымом», – указано в сообщении.

20 марта в Киеве прошел митинг в поддержку экс-главы одесской ячейки «Правого сектора» (организация запрещена в России) Сергея Стерненко. Протестующие, среди которых в основном были молодые люди, подожгли файеры, забросали здание офиса президента петардами и взрывпакетами и облили стены краской.

Экс-лидера «Правого сектора» (организация запрещена в России) в Одессе Сергея Стерненко признали виновным в похищении человека и разбое и приговорили к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.

По предварительным данным, нанесенный в ходе акции протеста ущерб зданию оценивается в $72,1 тысячи. Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк обвинил в организации протестов бывшего главу государства Петра Порошенко.