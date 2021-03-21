Израиль рассмотрит запросы России в отношении бизнесмена Шпигеля

Израиль рассмотрит запросы российских правоохранительных органов в отношении бизнесмена Бориса Шпигеля в случае их поступления, сообщил официальный представитель израильской полиции Михаил Зингерман в беседе с РИА «Новости».

Компания Шпигеля ранее сотрудничала с израильской Teva Pharmaceutical Industries. Представитель ведомства отметил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть факт получения запросов на данный момент.

«Но если будут запросы – несомненно, рассмотрим», – подчеркнул Зингерман.

Ранее стало известно, что губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан по подозрению в получении взятки. По данным следствия, Белозерцев получал от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки в виде денег и иных ценностей. Всего с января по сентябрь 2020 года губернатору через посредников передали 31 миллион рублей. Взятки давались за предоставление группе компаний «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов в медицинской сфере.