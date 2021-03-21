Ребенок пострадал при взрыве самогонного аппарата в квартире в Петербурге

В Петербурге ребенок пострадал из-за разгерметизации самогонного аппарата в квартире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по городу.

ЧП произошло в районе Колпино в жилом доме №54 на улице Пролетарской. Из-за разгерметизации самогонного аппарата в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома выбило стекла.

«Ребенок 2017 года рождения госпитализирован. Еще трое взрослых осматриваются бригадами скорой помощи», — уточнили в ведомстве.

Там добавили, что после разгерметизации аппарата возгорания не произошло.

Ранее сообщалось о взрыве самогонного аппарата в жилом доме в Екатеринбурге. В результате пострадал один человек.