Ребенок пострадал при взрыве самогонного аппарата в квартире в Петербурге
Катерина Медведева
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В Петербурге ребенок пострадал из-за разгерметизации самогонного аппарата в квартире. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по городу.
ЧП произошло в районе Колпино в жилом доме №54 на улице Пролетарской. Из-за разгерметизации самогонного аппарата в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома выбило стекла.
«Ребенок 2017 года рождения госпитализирован. Еще трое взрослых осматриваются бригадами скорой помощи», — уточнили в ведомстве.
Там добавили, что после разгерметизации аппарата возгорания не произошло.
Ранее сообщалось о взрыве самогонного аппарата в жилом доме в Екатеринбурге. В результате пострадал один человек.
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