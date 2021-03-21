В России замедлился темп распространения коронавируса

В России продолжает замедляться распространение коронавируса в России, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

За последние семь дней выявили на 2,3% меньше заразившихся, чем на прошлой неделе, — 66 261 против 67 832.

С 15 по 21 марта в стране ни разу не выявляли больше 10 тысяч случаев коронавируса за сутки, а 17 марта число новых случаев инфицирования впервые с октября 2020 года опустилось ниже 9 тысяч.

Также сокращается число пациентов, которые лечатся от коронавируса в данный момент. За неделю оно снизилось на 10 945, до 292 444. Это минимальное число с 16 октября.

Главные очаги пандемии продолжают находиться в Москве, Петербурге и Подмосковье. За последние семь дней на них пришлось в общей сложности 32,5% новых случаев заражения в стране.

За последний день в России выявили еще 9 299 случаев коронавируса.