Атака Байдена выглядит как отчаянная попытка нивелировать успехи России, считает итальянский эксперт

Последние антироссийские заявления Байдена не только нарушают все дипломатические правила, но и подчеркивают, насколько нынешний президент Соединенных Штатов настроен на конфликт с Российской Федерацией, привлекая средства массовой информации и выдвигая обвинения с единственной целью – создать климат недоверия в отношении Кремля, считает автор публикации в журнале POLITICA Джулиано Бифолки.

«Однако на геополитическом уровне нападки на президента России выглядят как отчаянная попытка Байдена скрыть недавние успехи России, достигнутые как в борьбе с Covid-19, так и на международной арене.

Отнюдь не секрет, что вакцина «СпутникV» зарекомендовала себя как действенная альтернатива вакцинам Pfizer, Moderna и AstraZeneca и была применена более чем в 40 странах мира, в то время как американская Johnson&Johnson (которую Италия с таким нетерпением ожидает уже месяц, то есть март, при том, что полстраны находится в красной зоне) только-только должна появиться на европейском рынке.

То, что «Спутник V» неудобен для внешней политики Белого дома, можно понять из произошедшего в Латинской Америке на основании того, что мы читаем на странице 48 ежегодного отчета Министерства здравоохранения США (HSS) за 2020 год, где подчеркивается, как благодаря влиянию атташе по вопросам здравоохранения Управления по глобальным вопросам Бразилию отговорили от использования российской вакцины, в то время как Панаме была предложена техническая помощь, чтобы помешать стране принять помощь кубинских врачей.

Если мы проанализируем работу Москвы в последние годы на международном уровне в основных кризисных областях, то сможем увидеть, что Россия сыграла решающую роль как в сирийском конфликте, так и в управлении хрупким равновесием, которое Соединенные Штаты хотели нарушить, чтобы свергнуть правительство Башара Асада (повторив сценарий событий в Ливии Муаммара Каддафи) и в недавнем нагорно-карабахском конфликте, где достижение перемирия между Арменией и Азербайджаном стало возможным благодаря заступничеству президента России Путина, с помощью которого удалось добиться прекращения боевых действий, в результате которых погибли тысячи мирных жителей.

Тональность конфликта между Белым домом и Кремлем многих заставила задуматься, не переживаем ли мы начало «новой холодной войны», которая рассматривает СМИ как основное оружие. Действительно, заявления Байдена вызвали оторопь международной общественности, а также опасения, что российско-американская конфронтация в СМИ может переродиться в военный конфликт.

Если на последних президентских выборах в США международное общественное мнение увидело в Байдене «поборника демократии» и «справедливого и уважаемого человека», противостоящего бывшему президенту Трампу, которого часто называли «разжигателем войны» и «подстрекателем насилия», то спустя всего несколько месяцев президентства многим пришлось изменить свое мнение о новом хозяине Белого дома, который не только смешал с грязью Россию, Иран, Саудовскую Аравию и Китай, но и продемонстрировал короткую память, забыв о том, что Соединенные Штаты сделали в Афганистане, Ираке, Сирии, Ливии во время его пребывания в Конгрессе или на посту вице-президента вместе с Бараком Обамой, когда непрерывные военные миссии США на иностранных территориях привели к большому количеству жертв среди гражданского населения», — пишет автор.