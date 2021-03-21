Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали у берегов Камчатки

Сейсмографы зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7 в акватории Тихого океана в 189 км от восточного побережья Камчатки. Об этом сообщает региональное управление МЧС, ссылаясь на службу срочных донесений города Обнинска.

Согласно поступившей информации, подземный толчок случился на глубине 60 км. Эпицентр стихии был расположен в акватории Тихого океана на расстоянии 189 км южнее поселка Усть-Камчатска Усть-Камчатского муниципального района.

В населенных пунктах сейсмособытие не ощущалось, угроза цунами не объявлялась», — сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, жители региона не обращались в оперативные службы муниципальных районов.