В Москве в воскресенье ожидается до +1°С

В Москве в воскресенье, 21 марта, синоптики спрогнозировали до +1°С. В столичном небе будет облачно, ожидаются небольшие осадки и гололедица, сообщает Гидрометцентр.

По информации синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -1...+1°С. Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/c.

Вечером столбики термометров будут показывать 0...+2°С, пройдут небольшие осадки. Ветер подует юго-западный 6-11 м/c.

Атмосферное давление днем и ночью составит 737 мм рт. ст., а ночью — 734 мм рт. ст.

Более подробный прогноз доступен на странице погоды.