На газовом заводе PDVSA в Венесуэле произошел теракт

Инфраструктура газового завода «Эль-Техидо» на севере Венесуэлы вышла из строя в результате теракта, на месте работают ремонтные команды. Об этом сообщает вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами у себя в Twitter.

«Хотим заявить национальной и международной общественности о новом террористическом акте против нашего основного нефтяного предприятия, я имею в виду PDVSA», — говорится в сообщении.

По словам чиновника, террористическое нападение произошло в городе Эль-Техеро, штат Монагас, вечером в пятницу. Там расположен операционный центр «Эль-Техидо», который служит газозаправочным заводом. В настоящий момент информации о жертвах и пострадавших нет.

Эль-Аиссами отметил, что для немедленного восстановления атакованной инфраструктуры задействованы чрезвычайные протоколы, развернуты ремонтные бригады.