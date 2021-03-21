Жительница Сургута переехала вылетевшего с горки на дорогу ребенка

В Сургуте женщина переехала на автомобиле девочку, попавшую на дорогу после спуска с снежной горки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что ребенок не получил серьезных травм, но ему потребовалась помощь медиков.

При этом женщина, находившаяся за рулем машины, не оказала помощи пострадавшей девочке и уехала с места происшествия. Правоохранители уже установили ее личность. Ее могут лишить водительских прав.

Вместе с этим у полицейских могут быть вопросы к коммунальщикам, которые сразу после инцидента убрали со двора стихийную горку.