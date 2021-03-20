В Роспотребнадзоре назвали ключ к победе над пандемией

Вакцинация и последующее формирование коллективного иммунитета являются ключом к победе над пандемией коронавируса. Об этом заявил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов, пишет РЕН.

По его словам, массовая вакцинация началась 18 января, то есть еще не прошли полгода, которые необходимы, чтобы судить о длительности поствакционного иммунитета. Тем не менее, уже наблюдается тенденция на снижение заболеваемости.

«То есть заболеваемость в абсолютных цифрах уменьшается, что свидетельствует о том, что охват вакцинации вносит ключевой вклад в стабилизацию эпидпроцесса», — сказал Горелов.

В то же время специалист подчеркнул, что возможно увеличение числа заражений, если не будет достигнут коллективный иммунитет в 60-70%. Горелов заверил, что к августу Россия сможет «решить вопрос пандемического распространения коронавируса», то есть коронавирус станет подобным гриппу сезонным заболеванием.

По информации эпидемиолога, к настоящему моменту коллективный иммунитет достигает 15%. Необходимо ускорить темпы вакцинации, потому что при показателе в 30% темпы распространения вируса существенно замедлятся.

Ранее стало известно, что в римском Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани пройдут испытания российской вакцины против коронавируса «Спутник V».