Названа предварительная причина пожара в Измайловском кремле

Причиной пожара в Измайловском кремле в Москве, вероятно, стало короткое замыкание. Об этом заявил источник в экстренных службах, пишет ТАСС.

«По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Устанавливаются приведшие к этому обстоятельства», — сказал источник.

Он подчеркнул, что на месте работают дознаватели столичного ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании на Измайловском шоссе, 73Ж, строение 1 поступило в 15.12 мск. Пожар начался на первом этаже деревянного здания. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, посетители и работники были эвакуированы.

Источник в экстренных службах уточнял, что площадь возгорания составила 160 кв. м. Позже в ГУ МЧС по Москве заявили о локализации огня на 20 кв. м. О пострадавших не сообщалось.