В Москве загорелся Измайловский Кремль
Катерина Медведева
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На востоке Москвы загорелось здание Измайловского Кремля, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный главк МЧС.
Сообщение о возгорании на Измайловском шоссе, 73Ж, строение 1 поступило в 15.12 мск. Пожар начался на первом этаже деревянного здания.
Источник в экстренных службах уточняет, что площадь возгорания составляет 160 кв. м.
Данные о пострадавших не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Москве загорелся бизнес-центр «Савеловский Сити».
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