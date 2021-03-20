В Москве загорелся Измайловский Кремль

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Центр культуры и развлечений «Кремль в Измайлово» в Москве Центр культуры и развлечений «Кремль в Измайлово» в Москве
Центр культуры и развлечений «Кремль в Измайлово» в Москве
Максим Блинов/РИА «Новости»

На востоке Москвы загорелось здание Измайловского Кремля, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичный главк МЧС.

Сообщение о возгорании на Измайловском шоссе, 73Ж, строение 1 поступило в 15.12 мск. Пожар начался на первом этаже деревянного здания.

Источник в экстренных службах уточняет, что площадь возгорания составляет 160 кв. м.

Данные о пострадавших не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Москве загорелся бизнес-центр «Савеловский Сити».