На Кубе упал и взорвался метеорит

Сейсмологи зафиксировали падение метеорита на востоке Кубы. Космический объект упал в районе города Моа кубинской провинции Ольгин, пишет издание Cubadebate.

Как сообщается, сейсмологическая станция Моа в пятницу, 19 марта, в 22.06 зафиксировала на небе несколько световых явлений.

По информации издания, очевидцы увидели красный и белый свет, за которым последовали два взрыва.

«Судя по показаниям датчиков, это не был земной взрыв, но поскольку это было событие с такими характеристиками, наше оборудование зафиксировало ударную волну», — сказал журналистам глава Национальной сейсмологической службы Энрике Аранго Ариас.

Другие очевидцы сообщили, что заметили в небе свет и вспышку, которая была похожа на сильную молнию. По словам этих людей, они при этом не ощутили толчков и взрывов.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.