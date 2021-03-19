Зимой в Москве снега выпало на 16% больше годовой нормы

Зимой в Москве выпало 174 см снега, что на 16% больше годовой нормы. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков, пишет «Интерфакс».

«При среднестатистических данных 150 см снега в год в этом году выпало 174 см. А февраль месяц - эта двойная месячная норма легла на улицы Москвы», — сказал Бирюков.

Заммэра также уточнил, что только 12 — 14 февраля в столице выпало около 4,5 см снега. Кроме того, за зиму в Москве температура переходила отметку в ноль градусов 34 раза.

Ранее синоптики предупредили об аномальном половодье в Подмосковье.