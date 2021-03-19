В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших после взрыва газа в Химках

В подмосковном Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме в Химках. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве заявили, что всего в больницах Московской области находятся четверо пострадавших в результате взрыва газа в девятиэтажном доме.

Там уточнили, что один из раненых находится в крайне тяжелом состоянии.

При этом медики оценивают состояние еще двух других госпитализированных как тяжелое, и еще одного человека — как средней степени тяжести.

«Медицинская помощь оказывается в полном объеме», — подчеркнули в Минздраве.

Ранее стало известно об удачном спасении мальчика от взрыва в Химках.

Взрыв в многоэтажке на Зеленой улице в подмосковных Химках прогремел около 11.00 мск. По предварительным данным, причиной стала либо неисправность газового оборудования, либо утечка голубого топлива. По данным МЧС, площадь обрушения составила 25 кв. м. Жильцов сразу двух подъездов пострадавшего дома эвакуировали, их разместят в пункте временного размещения. СК возбудил уголовное дело по факту смерти трех человек.