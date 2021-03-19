В Москве мужчина напал с ножом на родственников после ссоры

Полиция задержала жителя Москвы, который напал с ножом на двоих родственников после возникшей между ними ссоры, пострадавших госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в среду, 17 марта, в доме на улице Грайвороновская на юго-востоке Москвы. Злоумышленником оказался неработающий мужчина 1981 года рождения.

Отмечается, что подозреваемый ножом ранил одного из родственников в грудь, а другому причинил проникающее колото-резаное ранение брюшной полости. После произошедшего он скрылся с места преступления.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Ранее сообщалось, что житель Котельников напал с ножом на свою 40-летнюю сестру. Женщина скончалась на месте.

До этого, в ночь с 7 на 8 марта жительница Красноярска убила своего сожителя, после чего она расчленила его тело и спрятала останки в холодильник. Ее задержали, когда она сама призналась о совершенном преступлении грузчикам, которые перевозили холодильник из одной части города в другой.