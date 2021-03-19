В Москве в пятницу ожидается до +2°С и снег

В Москве в пятницу, 19 марта, ожидается до +2°С и небольшой снег, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от 0 до +2°C. Установится облачность с прояснениями, местами возможны небольшой снег и гололедица. Ветер будет северным скоростью 2-7 м/с.

Ночью температура опустится до -6...-4°C. Сохранится облачность с прояснениями, местами гололедица. Осадков преимущественно не будет. Ветер будет северным с переходом на юго-западный скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление днем составит 746 мм ртутного столба, ночью – 748 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.