Суд в Курской области арестовал женщину, которая подожгла сына

В Курской области суд вынес решение в отношении жительницы Железногорского района, которая подожгла своего сына. Об этом сообщает РИА «Новости».

15 марта женщина облила восьмилетнего сына горючим веществом, а затем подожгла его. Пламя попытался сбить отчим мальчика, который вышел из дома. Ребенок скончался в машине скорой помощи по дороге в ожоговый центр Нижнего Новгорода. До этого его прооперировали в Курской областной клинической больнице.

Следствие инициировало уголовное производство в отношении матери по статье «убийство малолетнего с особой жестокостью».

Судом была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Ранее жительница Нижнего Новгорода получила 19 лет за сожжение своих детей.