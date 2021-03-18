Суд в Курской области арестовал женщину, которая подожгла сына
Ника Пикекатлет
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В Курской области суд вынес решение в отношении жительницы Железногорского района, которая подожгла своего сына. Об этом сообщает РИА «Новости».
15 марта женщина облила восьмилетнего сына горючим веществом, а затем подожгла его. Пламя попытался сбить отчим мальчика, который вышел из дома. Ребенок скончался в машине скорой помощи по дороге в ожоговый центр Нижнего Новгорода. До этого его прооперировали в Курской областной клинической больнице.
Следствие инициировало уголовное производство в отношении матери по статье «убийство малолетнего с особой жестокостью».
Судом была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.
Ранее жительница Нижнего Новгорода получила 19 лет за сожжение своих детей.
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