В Дагестане назвали причину массовой гибели пеликанов

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Птенец кудрявого пеликана Птенец кудрявого пеликана
Птенец кудрявого пеликана
moscowzoo.ru

Заместитель директора Каспийского природоохранного центра по научной работе Александр Жегалин заявил, что причиной массовой гибели пеликанов в Дагестане стало столкновение с высоковольтными ЛЭП. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В результате проведенных работ было установлено, что причиной гибели пеликанов послужило столкновение с высоковольтными линиями электропередачи», – сказал Жегалин.

Кроме того, он добавил, что версия гибели животных от голода оказалась ложной, так как у данных особей в пищеводе было обнаружено большое количество рыбы.

По его словам, проблема защиты птиц от неизолированных высоковольтных линий электропередачи давно обсуждается во всех странах мира, в особенности она относится к хищным птицам, которые выслеживают добычу или строят гнезда на столбах ЛЭП.

Ранее около 40 кудрявых пеликанов, занесенных в Красную книгу, были обнаружены специалистами Каспийского природоохранного центра в устье канала Старый Бахтемир Кизлярского района Дагестана. СК начал проверку после гибели птиц.