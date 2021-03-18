Песков не исключает посещение Путиным концерта в честь присоединения Крыма

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин, возможно, посетит концерт в честь Дней Крыма.

«Мы не исключаем такую возможность», — заявил Песков.

Концерт пройдет 18 марта на стадионе «Лужники» по случаю семилетней годовщины присоединения полуострова к России.

Ранее стало известно, что традиционные Дни Крыма пройдут в Москве с 18 по 21 марта. Первым праздничным мероприятием станет концерт в «Лужниках», во время которого все посетители должны использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. По информации на сайте мэра Москвы Сергея Собянина, зрители займут не более 50% от общего числа мест на стадионе.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.