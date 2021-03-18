В ООН оценили влияние погоды на COVID-19

Эксперты Всемирной метеорологической организации предупредили, что потепление не является поводом для ослабления бдительности в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте ООН.

Несмотря на то, что жизнеспособность вируса при более низких температурах дольше, динамика его распространения связана в первую очередь с мерами предосторожности, а не с метеорологическими факторами.

«Лабораторные исследования вируса SARS CoV 2, вызывающего COVID-19, позволили получить некоторые данные, свидетельствующие о том, что вирус дольше сохраняет жизнеспособность в холодных, сухих условиях и при низком уровне ультрафиолетового излучения. Однако эти исследования пока не показали, что метеорологические факторы оказывают прямое влияние на темпы передачи вируса», — сказано в сообщении.

Нет однозначных выводов и в оценке влияния факторов качества воздуха на пандемию. По предварительным данным, плохое качество воздуха повышает уровень смертности от COVID-19, однако не влияет на распространение вируса.