На Украине возбудили уголовное дело против ФСБ России

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту задержания гражданина Украины сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря украинской «прокуратуры АР Крым и Севастополя» Екатерины Диденко.

По ее словам, прокуратура расценивает действия сотрудников ФСБ как «незаконное лишение свободы». Соответствующая статья УК Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Ранее стало известно, что в Крыму был гражданин России и Украины, постоянно проживающий на территории Украины. Оперативники ФСБ обнаружили в его автомобиле взрывное устройство. Кроме того, мужчина делал фотографии и видеосъемку местности, объектов жизнеобеспечения и мест массовых скоплений людей в Крыму.

Задержанный был арестован на два месяца, до 11 мая.