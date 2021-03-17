В Германии признали возможной закупку вакцины «Спутник V»

Представитель министерства здравоохранения ФРГ Ханно Кауц на брифинге 17 марта заявил, что препятствий для использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» нет, сообщает РИА «Новости».

Однако будет ли произведена закупка вакцины — в немецком минздраве дать комментарий не смогли.

«Могу только отослать к словам министра, который неоднократно говорил, что в первую очередь необходима европейская регистрация, ничто не будет препятствием для закупки вакцины при регистрации в ЕС», — отметил Кауц.

Вакцина «Спутник V» с 4 марта проходит процедуру оценки в Европейском агентстве лекарственных средств, регуляторе Европейского союза, который принимает решения об использовании тех или иных препаратов в странах ЕС.

Сотрудники ЕМА пока не сообщили конкретной даты, когда «Спутник V» получит оценку. Однако, в исключительных случаях, страны ЕС могут самостоятельно принять решение о регистрации и использовании лекарств на своей территории. Так поступили, например, Словакия и Венгрия.

Ранее еврокомиссар положительно оценил «Спутник V» и призвал производить вакцину в ЕС.