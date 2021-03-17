В Москве задержали следователя и адвоката за крупную взятку

Следователя Главного следственного управления московского главка полиции и адвоката задержали за взяточничество. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следователь полиции и адвокат адвокатской палаты Москвы Татьяна Преминина вымогали взятку в размере 5 млн руб. за прекращение уголовного преследования руководства ООО «Своя аптека», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что речь идет об уголовном деле о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. При этом подозреваемые по делу пока не установлены.

Адвоката задержали при получении от потерпевшего 1 млн рублей. Старшего следователя по ОВД отдела ГСУ столичного главка МВД задержали при получении от Премининой 2 млн руб. в рамках сотрудничества с правоохранителями.