В Общественной палате предложили ввести новую категорию льготников

Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением о введении новой льготной категории — «ликвидаторы пандемии коронавируса». Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее письмо было направление премьер-министру страны Михаилу Мишустину.

Согласно его инициативе, к данной категории могут быть отнесены ученые, сотрудники спецслужб, волонтеры и врачи, которые боролись с последствиями пандемии коронавируса.

В частности Петров предложил наградить новых льготников отличительным знаком и предоставить право на дополнительные дни оплачиваемого отпуска, а также возможность прохождения санаторно-курортного лечения и дополнительные соцгарантии по типу тех, которыми пользуются ликвидаторы аварии ЧАЭС.

Ранее президент России Владимир Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом.