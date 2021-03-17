После инцидента на руднике в Приморье заблокированы два горняка

На руднике в Приморском крае произошел инцидент, в результате которого оказались заблокированы два горняка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС региона.

В ведомстве отметили, что рудник расположен в Дальнегорске.

Информация о произошедшем поступила в 08:39 (01:39 мск). На место прибыли спасатели, они приступили к операции по спасению горняков.

«По предварительной информации, в руднике заблокированы два человека. Информация уточняется», — подчеркнули в ведомства.

Причины и обстоятельства произошедшего не уточняются.