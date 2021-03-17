Четверо детей погибли при пожаре в Красноярском крае

В Красноярском крае произошел пожар в жилом доме в Лесосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

В результате погибли четверо детей в возрасте 2, 5, 10 и 17 лет, еще один ребенок и взрослый получили травмы. Они были переданы медикам.

Ведомство уточняет, что возгорание началось в двухэтажном доме, однако причина пожара пока не установлена.

На месте работают спасательные службы.

Ранее в жилом доме в Новосибирске произошел пожар, в результате которого погибли женщина и ее дети.