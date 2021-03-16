Украденный пес вернулся в семью спустя 13 лет

В США йоркширский терьер Коннор вернулся в семью через 13 лет после похищения, сообщает Daily Mail.

Как рассказала хозяйка собаки Карен Фокс, Коннор был украден в 2008 году во дворе дома ее семьи, на глазах ее несовершеннолетнего сына. Неизвестный схватил пса и скрылся на красном пикапе, пустившимся в погоню хозяевам не удалось догнать похитителя. Дальнейшие поиски животного также не увенчались успехом.

Коннор нашелся спустя 13 лет. По словам Фокс, она неожиданно получила сообщение от компании, которая устанавливала щенку чип, а после этого хозяйке позвонили из службы контроля за животными и сообщили, что собака находится у них.

Ранее сообщалось, что в Великобритании собака впервые получила орден «За заслуги».