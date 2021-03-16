Литва приостановила вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca
Максимс Краюшкинс
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Литва на время приостановила использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на министра здравоохранения страны Арунас Дулькис.
«Сегодня я получил рекомендацию Государственной службы по контролю над лекарствами, в которой служба, как и другие ведомства Евросоюза, рекомендует остановить вакцинацию прививкой от COVID-19 вакциной AstraZeneca», — заявил он.
Ранее ряд европейский стран, среди которых Швеция, Испания, Франция, ФРГ, Италия и другие, приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca.
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