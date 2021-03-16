Задержанный со взрывчаткой в Крыму мужчина заключен под стражу

Житель Крыма, задержанный за незаконное изготовление взрывчатки и по подозрению в шпионаже, был заключен под стражу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Киевского городского суда Симферополя.

По сообщению от Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанный имеет гражданство России и Украины, и постоянно проживает на территории Украины. В России мужчина не имеет постоянного места жительства и нигде не зарегистрирован.

Оперативники ФСБ обнаружили в его автомобиле взрывное устройство. Кроме того, мужчина делал фотографии и видеосъемку местности, объектов жизнеобеспечения и мест массовых скоплений людей в Крыму.

Мера пресечения была назначена на два месяца, до 11 мая. На это решение уже поступила апелляционная жалоба.

Ранее задержание агента спецслужб Украины в Крыму попало на видео.