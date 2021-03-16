Вирусолог объяснил, как штамм коронавируса из ЮАР мог попасть в Россию

Директор Национального исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов предположил, что южноафриканский штамм коронавируса мог попасть в Россию вместе с путешественниками.

«У нас россияне же путешествуют в Южную Африку? Путешествуют, вот и возможны привозные, завозные случаи, поэтому ничего удивительного пока нет», — сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Вирусолог призвал россиян не тревожиться, так как от этого «распространение штаммов не прекратится и не замедлится». Он добавил, что обнаружение штамма из ЮАР — это закономерный процесс, и призвал дождаться результатов исследования о его опасности.

Ранее Роспотребнадзор заявил об обнаружении южноафриканского штамма коронавируса в России.