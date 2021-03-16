В правительстве задумались о запрете использования неперерабатываемых материалов

Вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что в России нужно ввести запрет на использование неперерабатываемых материалов. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Мы должны запрещать — не бояться этого делать — использовать и выпускать в обращение неперерабатываемые материалы», — сказала она на форуме «Чистая страна».

Вице-премьер уточнила, что к таким материалам можно отнести неперерабатываемые виды пластика, в том числе цветного, а также коктейльные пластиковые трубочки.

Ранее сообщалось, что правительство планирует в 2021 году увеличить доступность раздельного сбора мусора для жителей России в 1,6 раза — с 26% до 42%.