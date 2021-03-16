Минтруд подумает над сокращением числа запрещенных профессий для женщин

Минтруд рассмотрит предложение о сокращении числа запрещенных профессий для женщин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Данный запрос в Минтруд поступил и будет рассмотрен в установленные сроки», — сказали в пресс-службе.

Ранее председатель комитета СФ по соцполитике Инна Святенко направила запрос в министерство с просьбой уровнять права женщин и мужчин в гражданской авиации. В случае положительного ответа россиянки смогут работать техником по планеру и двигателям, по приборам, электро- и радиооборудованию, а также по парашютным и аварийно-спасательным средствам.

С 1 января 2021 года в России сократился список запрещенных для женщин профессий с 456 до 100 пунктов. Россиянкам разрешили работать машинистками электропоездов, водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной специальной техники, а также быть членом палубной команды судна.