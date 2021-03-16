МЧС предупредил жителей Москвы и Подмосковья о тумане

В Москве и Московской области во вторник, 16 марта, ожидается туман с видимостью 200-700 метров. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

Отмечается, что туман сохранится утром и днем.

МЧС рекомендует лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, не выходить на улицу в этот день, а пешеходам быть бдительными, водителям следует снизить скорость автомобилей, включить противотуманные фары, а также не делать лишних перестроений, обгонов и опережений.

Ранее сообщалось, что в Москве во вторник ожидается до +5°С.