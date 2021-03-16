Роскачество обнаружило в вишневых соках запрещенные красители и ароматизаторы

Роскачество провело исследовании вишневых нектаров и соков, эксперты обнаружили запрещенные синтетические красители и ароматизаторы. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе исследования была проверена продукция 25 торговых марок, из которых 21 произведена в России, три в Армении и одна в Германии.

В двух образцах были найдены синтетические красители, запрещенные при производстве соков и нектаров, еще в двух — компоненты, свойственные искусственным ароматизаторам. Продукция пяти торговых марок не соответствовала заявленному наименованию, еще в четырех — зафиксировано высокое содержание натрия, косвенно указывающее на плохую подготовку воды.

Вишневый нектар, предназначенный для детского питания, показал пятикратное превышение по показателю 5-оксиметилфурфурол, что является нарушением технического регламента. В другом восстановленном соке была обнаружена не заявленная на упаковке лимонная кислота в количестве, превышающем норму.

При этом специалисты отметили, что проверенные вишневые нектары и соки соответствуют допустимым нормам по содержанию сахаров, тяжелых металлов, ртути и мышьяка.

Ранее Роскачество выявило нарушения в питьевой воде 65 торговых марок.