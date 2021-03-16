Глава Минздрава Австрии призвал к единому в ЕС решению по вакцине AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) должно принять принципиальное решение для всей Европы о дальнейшем подходе к вакцине AstraZeneca, заявил министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер.

«Сейчас появились сомнения из-за дискуссий об отдельных побочных явлениях, в случае с которыми мы не знаем, есть ли вообще связь с вакцинацией. Это нужно проверить — и, на мой взгляд, лучше всего на европейском уровне», — сказал Аншобер в эфире в эфире телеканала Puls 24.

Она также отметил, что вакцинация от коронавируса работает.

Ранее ряд стран Евросоюза приостановили использование вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca.