Сенат США утвердил коренную американку на пост главы МВД

В Сенате США утвердили Дебру Хаалэнд на пост министра внутренних дел. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты голосования.

Отмечается, что она станет первой представительницей коренного населения США, которая получила должность главы МВД.

В Соединенных Штатах Америки данное ведомство занимается вопросами землеустройства.

Ранее сообщалось, что в Сенате США блокируют назначение директора ЦРУ из-за отсутствия санкций по «Северному потоку – 2».