Еще две страны приостановили применение вакцины от AstraZeneca

Министр здравоохранения Словении заявил о приостановке вакцинации населения от короновируса британским препаратом от AstraZeneca, об этом сообщает журнал Mladina.

На Кипре об остановке вакцинации до 18 марта, сообщает газета Cyprus Mail со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Словения и Кипр стали восьмой и девятой странами Европы, которые сегодня заявили о приостановке вакцинации населения препаратом от AstraZeneca.

Ранее Испания остановила применение вакцины от AstraZeneca