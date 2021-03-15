У премьер-министра Эстонии выявили коронавирус

Тест на коронавирус эстонского премьер-министра Каи Каллас показал положительный результат, сообщает Reuters.

Несмотря на результат теста, Каллас чувствует себя хорошо и продолжит выполнять свои обязанности в удаленном формате.

«Я призываю всех людей соблюдать меры предосторожности, носить маску в помещении, уменьшить контакты с другими людьми, по возможности работать удаленно и как можно чаще оставаться дома, так как вирус сейчас распространился по всей Эстонии,» — говорится в официальном обращении эстонского премьера.

Ранее стало известно, что шведская кронпринцесса и ее супруг заразились коронавирусом.