Авен не видит своих детей в руководстве Альфа-Банка

Петр Авен заявил, что не видит своих детей в руководстве Альфа-Банка.

Авен убежден: худшее, что он может сделать для своих детей – это оставить им большой бизнес. Такое мнение он высказал в интервью с Ириной Шихман на ее ютюб-канале «А поговорить?».

«Мои дети – глубоко русские в душе, у них совсем русская мама, которая была поглощена русской историей, православием. Да, они в большой степени, конечно, «люди мира». Но они считают себя русскими, живущими на западе. Каждый из них думает, что будет когда-то возможность здесь жить», - сказал Петр Авен.

По его словам, перспектива переезда его детей в Россию связана, в первую очередь, с вопросами профессиональной реализации: «Сын у меня сейчас учится в бизнес-школе, дочь работает в Estee Lauder».

На вопрос, почему его дети получили образование на Западе, а не в России, Авен ответил: «Я очень хорошего мнения о российской Высшей экономической школе, но Йельский университет еще лучше. Для того, чтобы тут были лучшие университеты, большое количество людей должны отучиться на западе, чтобы приехать сюда и поднять культуру образования. Это, на мой взгляд, патриотизм», - высказал мнение банкир.

Петр Авен также впервые рассказал о своих переживаниях после смерти жены.

«Она вышла из моря, упала и умерла. Я и дочь были рядом, это случилось у нас на глазах. Конечно, это ужас. Когда вы прожили вместе 33 года, ты сначала ничего не понимаешь. Полный шок и неадекватное понимание, как жить. Лена была центром семьи для меня и для дочери. Это было просто обрушение мира», - рассказал Петр Авен.

«Постепенно ты начинаешь думать, как жить дальше, – рассказал он. - Надо пытаться строить свою жизнь заново, поддерживать детей. Потому что дети – ваше общее произведение. Надо себя толкать в новую жизнь. Надо снова влюбляться, что я и сделал». По словам банкира, он любит свою новую жену и видит в ней надежного человека. «Мне повезло, я никогда не обманывался в людях», - сказал Авен.