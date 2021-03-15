Навальный находится на карантине в ИК-2 во Владимирской области

Алексей Навальный находится в ИК-2 в Покрове Владимирской области. Об этом сообщила его адвокат Ольга Михайлова, которая посетила его в колонии, передает ТАСС.

Она уточнила, что Навальный находится в карантинной камере вместе с другими пятью заключенными.

По словам Михайловой, жалоб на нарушения у Навального нет.

Ранее сообщалось, что Навального увезли из СИЗО «Кольчугино» во Владимирской области, где он был на карантине, в ИК-2 в Покрове для дальнейшего отбывания наказания.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу «Ив Роше» на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений.