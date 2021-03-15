Песков прокомментировал сообщения о «казнях» в Чечне

Правоохранители должны проверить публикацию «Новой газеты» о внесудебных расправах в Чечне, если посчитают это нужным. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».

«Мы видели эту публикацию, наверняка эту публикацию видели и в соответствующих органах. Поэтому, если они посчитают такую публикацию основанием для каких-то проверок, то проверки смогут состояться», — сказал Песков.

Песков отметил, что у правоохранителей в Чечне нет «избирательного подхода» к преступлениям. Пресс-секретарь уточнил, что поскольку Кремль не относится к правоохранительным органам, проверка не является его прерогативой. В то же время он подчеркнул, что соответствующие вопросы должны быть адресованы силовым структурам.

Ранее следователи установили трех подозреваемых, напавших на военных в Чечне в 2000 году.