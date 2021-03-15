Синоптики ожидают аномальное половодье в Подмосковье

Руководитель Гидрометцентра Сергей Борщ заявил об аномальном половодье весной в Московской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В Москве так давно не видели хорошего снега… В этом году была хорошая зима — снежная, настоящая зима, с морозами и со снегом. В результате этого мы ожидаем максимальный уровень весеннего половодья на Оке в пределах Московской области», — сказал он.

Так, участок реки Оки от Серпухова до Каширы будет на 1,7-1,8 метра выше нормы, также больше обычного ожидается на Клязьме — до 0,6 метра будет превышена норма.

На Москве-реке у Коломны уровни воды будут на 0,2-0,3 метра выше нормы.

Борщ добавил, что возможны затопления пониженных участков местности, их больше, чем в прошлом году.