Глава Астраханской таможни задержан по подозрению в должностном преступлении
Анна Светлова
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Глава Астраханской таможни Ильдар Саидов задержан по подозрению в совершении должностного преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что сейчас Саидова везут в Москву для проведения следственных действий.
Расследованием уголовного дела в отношении чиновника занимается центральный аппарат Следственного комитета России.
Ранее сообщалось, что суд арестовал начальника первого отдела полиции Красноярска по делу о получении взятки. .
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