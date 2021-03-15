Глава Астраханской таможни задержан по подозрению в должностном преступлении

Глава Астраханской таможни Ильдар Саидов задержан по подозрению в совершении должностного преступления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что сейчас Саидова везут в Москву для проведения следственных действий.

Расследованием уголовного дела в отношении чиновника занимается центральный аппарат Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что суд арестовал начальника первого отдела полиции Красноярска по делу о получении взятки. .