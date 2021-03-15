В Кремле не стали рассказывать, соблюдает ли Путин пост

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на стал отвечать на вопрос, соблюдает ли Владимир Путин пост.

Песков назвал это личным делом президента.

«Это относится к личному пространству», — сказал Песков.

15 марта у православных начался Великий пост, который продлится семь недель.

Ранее сообщалось, что Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области.