В Кремле не стали рассказывать, соблюдает ли Путин пост
Марина Львова
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на стал отвечать на вопрос, соблюдает ли Владимир Путин пост.
Песков назвал это личным делом президента.
«Это относится к личному пространству», — сказал Песков.
15 марта у православных начался Великий пост, который продлится семь недель.
Ранее сообщалось, что Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области.
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