В Кремле не стали рассказывать, соблюдает ли Путин пост

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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на стал отвечать на вопрос, соблюдает ли Владимир Путин пост.

Песков назвал это личным делом президента.

«Это относится к личному пространству», — сказал Песков.

15 марта у православных начался Великий пост, который продлится семь недель.

Ранее сообщалось, что Путин встретил Рождество в церкви Николы на Липне в Новгородской области.