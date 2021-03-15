Девять подростков отравились на спортивной базе в Подмосковье

Девять подростов отравились на спортивной базе в поселке Кратово Раменского городского округа. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По предварительным данным, в больницу с жалобами на плохое самочувствие обратились девять человек в возрасте от 14 до 16 лет.

Характер отравления подростов не уточняется.

По факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе действиям организации, оказывающей услуги питания.

Ранее сообщалось об отравлении более 140 детей в Барнауле.